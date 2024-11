UE-Mercosur : La catastrophe sociale et environnementale qui nous guette

En négociation depuis plus de 20 ans, l'accord de libre-échange UE-Mercosur, qui doit renforcer les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Bolivie, Brésil, Uruguay, Paraguay), cristallise les colères du monde agricole et les tensions politiques. Dans ce focus, l'économiste et co-animateur du collectif national Stop UE-Mercosur Maxime Combes revient sur l'ambiguïté de la position de la France et de la FNSEA sur ce traité, et sur les conséquences environnementales et sociales délétères produites par cette fuite en avant de la mondialisation. Déforestation, chômage, dérégulations : selon lui, "le propre d'un accord de libre-échange, c'est de produire des gagnants et des perdants."

