« Voices for Gaza » : faire entendre les voix du peuple palestinien

Les bruits et les silences qui accompagnent le traitement médiatique et politique de la guerre à Gaza peuvent-ils être brisés ? Comment faire entendre les voix de celles et ceux que beaucoup ne veulent ni voir ni entendre ? Comment restituer leur identité à des cadavres qui nous sont présentés le plus souvent sans visage et sans nom ? Comment agir quand on est artiste, intellectuel, pour, a minima, déstabiliser l'ordre injuste, alerter, peut-être stopper la catastrophe humanitaire en cours dans l'enclave palestinienne ? Voices for Gaza, projet vidéo du collectif Culture pour un cessez le feu, qui propose des lectures par des artistes d'écrits de civils vivants à Gaza, tente de briser le mur de l'indifférence en donnant corps à des histoires et à des vies palestiniennes qui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, endurent toujours des bombardements incessants de l'armée israélienne, sont soumis à des privations de besoins élémentaires et sont en proie à une famine susceptible de se généraliser. Pour en parler, Soumaya Benaissa reçoit Frank Barat, Camélia Jordana, Karim Kattan et Maud Wyler.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste