Voyage à Gaza : Récits de vies et de luttes avant le 7 octobre

En 2018, le réalisateur franco-italien Piero Usberti passe trois mois à Gaza au sein d'un centre d’échange culturel italo-palestinien. Il se trouve dans l'enclave palestinienne au même moment que la Grande marche du retour, une manifestation organisée par les Palestiniens pour commémorer la Nakba, et filme les milliers de Gazaouis, hommes, femmes et enfants marchant en direction des grillages qui les séparent de la frontière israélienne pour manifester pacifiquement et réclamer leur droit au retour. Piero Usberti recueille les témoignages de celles et ceux qui ont vécu ces manifestations et notamment les personnes blessées par les tirs des snipers israéliens. Il en profitera également pour faire connaissance avec Sara et Jumanah qui lui témoigneront des réalités de la vie à Gaza quand on a vingt ans.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon