10, 18 septembre : "Macron, on va venir te chercher"

Le 10 septembre 2025, date symbolique aux origines incertaines, a été choisie pour porter un message fort : demander la destitution d’Emmanuel Macron, mettre fin à l’austérité et réclamer davantage de justice sociale et économique. Depuis mai, des collectifs citoyens s’organisent sur les réseaux sociaux, notamment via Telegram. Pour saisir la dynamique de ces mobilisations, Blast est allé à la rencontre de participants à Chambéry, Saint-Lô, Crolles et Grenoble. Leurs profils sont divers : militants expérimentés, citoyens sans appartenance politique ou manifestants novices. Tous se réunissent pour débattre, préciser leurs revendications et préparer les actions du 10 septembre. Mais pour beaucoup, cette date n'aura été que le point de départ d’un mouvement plus large, appelé à s’amplifier dans les mois à venir.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon