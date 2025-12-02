Au Chili, les héritiers de Pinochet aux portes du pouvoir

"Vu le monde dans lequel on vit, c’est de plus en plus difficile de trouver des sujets variés. C’est pourquoi je vais en sélectionner un pour vous avec une attention particulière. Bon alors qu’est ce qu’on a… Une montée de l’extrême droite en Espagne… L’extrême droite aux Etats-Unis, classique… La montée de l’extrême droite en République Tchèque…au Japon… ah ça y est : la montée de l’extrême droite au Chili ! Alors est-ce que le Chili va basculer à l’extrême droite, qu’est-ce que ça signifie dans un pays qui a connu Pinochet et est-ce que Blast aura assez de trésorerie pour payer les 68 épisodes qui vont parler de la montée de l’extrême droite dans tous les pays du monde ? La réponse à presque toutes ces questions, c’est tout de suite, dans CDDM." Par Ostpolitik.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon