10 septembre on bloque tout et c'est Nicolas qui paie

Ça y est, on est de retour ! C'est la rentrée, ça fait plaisir ! D'ailleurs, nos journalistes préférés sont aussi de retour, pour eux aussi c'est la rentrée. Ah oui, ils sont revenus en pleine forme à la radio, dans la presse et tout bronzés sur les plateaux de télévision. Bon, il y a quelques changements dans le paysage médiatique cette année. Alors c'est un peu les mêmes clampins que l'année dernière en fait, mais il y en a qui ont changé de chaîne. C'est vraiment une révolution. On a hâte de découvrir tous ces programmes innovants. D'abord, on va revenir sur les faits marquants de cet été. On va parler de Nicolas qui paye et de François Bayrou, des trucs qui se sont passés dans le monde politique pendant que tous ces journalistes passaient des vacances studieuses et sportives en Corse. Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon