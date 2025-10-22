Souffrance au travail : le rapport qui accable France Télévisions

Dix ans après la fusion des rédactions nationales de France 2 et France 3, France télévisions traverse depuis quelques mois une crise sans précédent. On parle désormais ouvertement de management toxique et de souffrance au travail dont les nombreuses victimes sont le plus souvent les anciens journalistes de la rédaction nationale de France 3. Hier matin, au siège de France télévisions, le rapport d’un cabinet d’expertise indépendant a été présenté au cours d’un CSE. Il confirme ce que les organisations syndicales dénonçaient depuis des mois : une dérive managériale qui provoque des dégâts humains considérables au sein des équipes.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon