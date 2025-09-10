10 septembre : une mobilisation sous haute répression

Le 10 septembre 2025, des rassemblements et blocages ont eu lieu dès l’aube dans plusieurs villes françaises, avec de fortes mobilisations en Île-de-France. Des affrontements avec les forces de l’ordre ont éclaté près du lycée Hélène Boucher, à la gare du Nord et surtout à Châtelet-les-Halles, épicentre de la journée. Malgré la mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes, les cortèges ont exprimé un mot d’ordre commun : s’unir face à la politique austère du gouvernement. Beaucoup voient dans cette journée le point de départ d’un mouvement appelé à durer.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon