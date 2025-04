À Gaza : survivre sous les bombes, mourir dans l'indifférence

Depuis un an et demi, notre correspondant à Gaza, Mohamed El Saife, documente son quotidien sous les bombes. Le 5 février dernier, quelques jours après l’annonce d’un accord pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, Mohamed a pu quitter Rafah, où il avait été forcé de se déplacer en novembre 2023, et rejoindre la ville de Gaza d’où il est originaire. Sur place, c’est la stupéfaction. Il découvre que sa maison a été pulvérisée par les bombardements israéliens. Mais alors que les caméras du monde entier se sont tournées vers la trêve, une réalité bien plus sombre se poursuivait dans l’ombre : malgré l’arrêt des combats officiel, Israël continuait de frapper, de tuer, jusqu’à la rupture définitive du cessez-le-feu le 18 mars. Mohamed, lui, n’a cessé de nous envoyer des images effarantes des massacres. Aujourd’hui, alors que la reprise d’un cessez-le-feu semble illusoire, c’est une autre vérité qui émerge : celle d’un carnage sans fin.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon