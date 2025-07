Filmer la destruction d'un peuple, témoigner du génocide de l'intérieur

Attention : ce reportage contient des images susceptibles de heurter la sensibilité du public. Depuis près de deux ans, Blast collabore avec Mohamed El Saife, journaliste à Gaza. Dans ce long format exceptionnel, il visibilise au cœur de l’enfer du génocide en cours, les 3 derniers mois à Gaza. Dans une enclave palestinienne faite de ruines et de gravats, il rencontre et donne la parole à des habitants - femmes, enfants, hommes - épuisés, décimés, traumatisés par des mois de bombardements incessants, de destructions continues, de déplacements forcés auxquels s’ajoute désormais une famine organisée des plus meurtrières. Les autorités israéliennes accélèrent ainsi leur entreprise d’éradication de tout un peuple, toujours en toute impunité, au mépris des droits humains les plus élémentaires et dans une indifférence internationale généralisée.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret