Antoni Lallican, photographe tué en Ukraine : quand le crime de guerre se normalise

Quelle est encore la valeur du droit et de la liberté de la presse sur la scène internationale ? Près de deux mois après l’attaque de drone russe qui a tué en Ukraine le photojournaliste français Antoni Lallican et grièvement blessé son confrère ukrainien Georgiy Ivantchenko, la France reste discrète. Interrogé par Blast en conférence de presse, le Quai d’Orsay affirme ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante de la Russie qui répète les attaques ciblées sur des journalistes. Face à la retenue de la communauté internationale et après des passifs récents comme la Syrie, le Soudan, l’Ukraine ou encore Gaza — plus de 220 journalistes tués par l’armée israélienne en un peu plus de deux ans — l’impunité des criminels de guerre est-elle désormais assurée ? Pour ce nouveau focus, témoignage d’Aïda Belloulid, la compagne d’Antoni Lallican, et décryptage de Pauline Maufrais, coordinatrice à Reporters sans frontières, et de l’avocat en droit international Johann Soufi.
