Enquêtes journalistiques : la terreur de l’extrême droite

L’extrême droite n’en finit pas d’attaquer l’audiovisuel public : neutralité, financement, tout est bon pour essayer de le démanteler. On va regarder de plus près le traitement qu’ils réservent aux grandes émissions d’enquête : Cash investigation et Complément d’enquête. La technique est classique : attaquer, salir et tout confondre dans le soupçon. Derrière cette stratégie se cache une certaine façon de construire le discours public, fondée sur la pulsion et l’adhésion spontanée, et non la démonstration, la preuve et le raisonnement. On verra aussi comment ce cadre médiatique bave dans tous les sens, jusqu’à ressusciter la figure infâme de Maurras. On finira par l'affirmation, gravissime, faite par Rachida Dati : Complément d’enquête aurait essayé de corrompre un proche pour lui tirer un témoignage à charge contre la ministre. Mais l’affaire sent le soufre à plein nez et vaudra peut-être à l’ex-ministre, des poursuites en parjure ...
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret