Bayrou : L'enfumage total pour éviter la censure

Mardi 14 janvier, François Bayrou a présenté son programme de gouvernement aux députés. On reviendra en détail sur ce programme avant de décortiquer les échanges savoureux entre le ministre et les députés, et de revenir sur quelques petits événements révélateurs de notre vie politique qui vous ont peut-être échappé. Enfin, on fera un petit tour en Isère pour voir comment se porte le NFP dans cette élection partielle très chargée !

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon