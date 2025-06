Burn out, pénibilité, accidents : quand le travail fait souffrir

Pour un salarié français sur deux, le travail est avant tout un facteur de détresse psychologique, et 17 % d’entre eux se disent même en détresse élevée. Et pourtant les discours sur ces français qui ne voudraient pas travailler, sur ces personnes qu’il faudrait remettre au travail, pullulent dans la sphère médiatique et politique. Mais la réalité statistique est toute autre. Non seulement la plupart des gens travaillent, mais pour la plupart d’entre eux, c’est une source, a minima, de stress. 61 % des actifs français par exemple se sentent stressés. Une autre étude datant de 2023 montre que 40 % des salariés en France déclarent être en souffrance. Résultat, le nombre de burn out a explosé ces dernières années. Manque de sens, pression, surcharge de travail, maltraitance : pour beaucoup de personnes, se rendre sur son lieu de travail est un calvaire. Mais ce n’est pas tout, pour une partie des salariés, aller au travail, c’est tout simplement risquer sa vie. Plus le temps passe, plus le chiffre de celles et ceux qui décèdent sur leur lieu de travail en France augmente.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon