César 2025 : un révélateur du sexisme et de l'âgisme dans le cinéma français

Cette année 2025 marque la 50e cérémonie des César. Rôles, réalisation, écriture, création, composition…. Ces récompenses prestigieuses boudent pourtant - à l’image du cinéma français - les femmes et plus particulièrement les femmes de plus de cinquante ans. Catherine Piffaretti est comédienne et membre de l’association AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans. Pour Blast, elle revient sur l’invisibilisation des femmes au cinéma, bien plus que de la fiction, tout un enjeu de société.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon