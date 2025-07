L’art est une arme révolutionnaire

"On a tous une chanson, un film, un livre qui a changé notre manière de voir les choses, un détonateur qui nous a appris ce qu'on avait dans le ventre. Des regards qui, en se posant sur le monde, ont contribué à le changer. Ces influences sont fondamentales, intimement et collectivement. Elles s'inscrivent souvent bien plus profondément en nous qu'un slogan politique. C'est une sensibilité qui, par sa justesse, est devenue une étincelle. Personnellement, ça a décidé de mon existence entière. Je veux montrer ici ce qu'un artiste engagé peut dévoiler de notre réalité en la regardant en face, à sa manière unique. Les gouvernements autoritaires s'en prennent d'abord à la culture. Les fascistes ne supportent pas la contestation des créateurs parce qu'ils sentent confusément qu'ils sont plus puissants qu'eux et que ce sont eux qui raconteront l'époque. Ainsi, Trump insulte Springsteen. On relaie les signatures importantes aux pétitions, les présences aux manifestations, les courageux qui se lèvent pour dénoncer ce qui se déroule en Palestine. Comme lors d'un concert récent de Massive Attack, Annie Ernaux vient également de prendre la parole pour dénoncer le génocide à la fin de la Grande Librairie. Montrer ce que c'est une voix qui porte une influence, un art qui vous bouleverse et vous pousse à l'action, à devenir une voix à votre tour."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret