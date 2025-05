Comment le fascisme utilise les Constitutions pour abattre la démocratie

Constitution et démocratie : voilà un vieux couple d’inséparables. Les supposés deux faces d’une même pièce. Sans Constitution, comment imaginer la possibilité d’une démocratie ? Une opération qui apparaît de l’ordre de l’impossible. Pourtant, à y regarder de près, les liens supposément sacrés entre les deux composantes de l’union sont loin d’être évidents. Et cet état de fait s’impose dans notre actualité : les mouvements d’extrême droite qui parviennent à prendre le pouvoir dans un certain nombre d’États, notamment en Occident, le font le plus souvent aux côtés de la Constitution, et non contre elle. Une question s’impose ainsi : le ver ne serait-il pas, depuis bien longtemps maintenant, à l’intérieur même du fruit ? De la Révolution française au Chili, en passant par Macron, Milei et Trump, Blast vous propose de faire le point sur cet objet constitutionnel, qui, peu à peu transformé en fétiche, a fini par devenir un véritable piège politique. Une émission produite avec l'historienne Sophie Wahnich, la constitutionnaliste Lauréline Fontaine, et le philosophe Pierre Dardot.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon