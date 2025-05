Comment le pantouflage détruit la démocratie

"Alexis Kohler est parti après dix ans de bons et loyaux services à Macron. Mais ne vous en faites pas, il part vers de meilleurs horizons. Dans les prochaines semaines il rejoindra le groupe bancaire Société Générale. Et oui, la Société Générale : la banque, Jérôme Kerviel, tout ça quoi ! Quand un homme au service de l'intérêt général se met à travailler pour une entreprise privée, c'est du pantouflage. Et c'est pas très compliqué de trouver des cas de pantouflage, dans les plus hautes sphères il y en a tout le temps. Je pense qu'avec cet exemple, vous avez une meilleure idée de ce qu'est le pantouflage. Mais question, d'où ça vient ? Et surtout, pourquoi ça a un nom aussi rigolo ?" Nouvel épisode de Contrastes par Ostpolitik et Modiie.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon