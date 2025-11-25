Darmanin-Sarkozy, confusion des pouvoirs et impunité

Premier garde des Sceaux à se voir interdire par des juges d’entrer en contact avec un justiciable, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin a d’ores et déjà marqué l’histoire de la Ve République. Une façon de porter toujours plus haut la confusion des pouvoirs. Du temps où il était ministre de l’Intérieur, il était le supérieur des policiers chargés d’enquêter sur les accusations de viol dont il était suspect. Et désormais ministre de la Justice, ce sont ses services qui devront répondre à la cour européenne des droits de l’homme, du manque d’indépendance des enquêtes judiciaires qui l’ont concernées. Du grand art. Un concentré de ce qu’a produit la Macronie et la Sarkozie.
