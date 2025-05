De la Nakba à Gaza : le plan colonial israélien dévoilé

La Nakba, ce mot arabe qui veut dire « catastrophe », fait référence à ce qui s’est passé en 1948, quand plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de chez eux lors de la création de l’État d’Israël. Cet événement tragique a entraîné la destruction de plus de 400 villages palestiniens, des familles ont tout perdu, et un peuple entier s’est retrouvé dispersé, sans possibilité de retour. Pour les Palestiniens, ce n’est pas juste un moment du passé. C’est un traumatisme, transmis de génération en génération, qui fait partie de leur histoire, de leur identité, et de leur combat. La Nakba, c’est le nettoyage ethnique d’une société entière et le début d’un exil forcé qui se perpétue depuis plus de 75 ans.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon