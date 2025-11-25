De la soumission à l’insurrection : accélérer notre libération

Les pauvres, les classes moyennes et les partis de gauche – ceux qui rêvent de justice et d’égalité- ont-ils une chance de gagner la bataille ? Combien de temps cela va-t-il tenir ? C’est la seule question qui vaille. Combien de temps vont-ils tenir ? Vous avez noté la variation. Je commence par mettre en cause un système de domination et d’oppression. Et j’en arrive aux bénéficiaires de ce système, aux dominants, aux oppresseurs. Combien de temps vont-ils réussir à maintenir leur joug ? Mais on pourrait s’adresser aussi aux opprimés, aux oppressés, aux exploités avec la même question. Combien de temps vont-ils tenir avant de laisser échapper leur colère et leur désarroi ? A partir de quel degré de violence et ou de perception de la réalité une situation devient insupportable ? Autrement dit. Combien de temps une population, un peuple, une classe d’êtres dominés peut-elle continuer à vivre, à travailler et à produire sous le fléau d’une oligarchie, de sa police et de ses chiens de garde.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info