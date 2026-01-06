Venezuela : Trump, le prédateur sans limite

Sous le vernis d’un discours sécuritaire soigneusement calibré, les États-Unis justifient l’enlèvement de Nicolas Maduro par la lutte contre le trafic drogue. Pourtant, derrière cette rhétorique officielle se cache une réalité bien plus inquiétante : Cette attitude s’inscrit dans une logique impériale, où la force prime sur le droit et où les institutions internationales ne sont respectées que lorsqu’elles servent les intérêts américains. Les sanctions unilatérales, les menaces militaires, les tentatives de reconnaissance de gouvernements parallèles ou encore les opérations de déstabilisation économique et politique illustrent une volonté claire : soumettre un État récalcitrant à l’ordre géopolitique voulu par les États-Unis.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon