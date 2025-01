De Musk à Bayrou, 50 nuances d'extrême droite

"Pour ponctuer le discours qu'il a prononcé le 20 janvier dernier pour l'investiture de Donald Trump, qui lui a confié un ministère de l'efficacité gouvernementale, le multimilliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social X, ex-Twitter a fait un salut nazi. Puis tout de suite après, et comme pour mieux lever toute ambiguïté sur la nature exacte du message qu'il souhaitait ainsi faire passer, il s'est retourné et il a de nouveau tendu le bras droit. Comme l'a très justement relevé le journal Le Monde trois jours plus tard, dans son édition datée du 23 janvier, ce geste, pour stupéfiant qu'il puisse paraître, ne sortait pas de nulle part. Le multimilliardaire s'est trouvé en France quelques défenseurs de bonne volonté, qui venaient pour certains de passer plusieurs mois à intenter d'infâmes procès en antisémitisme contre une gauche insoumise, coupable d'avoir demandé l'arrêt du massacre des Palestiniens de Gaza, mais qui ont tout d'un coup retrouvé beaucoup plus de mesure et de pondération pour expliquer que le salut nazi d'Elon Musk n'était pas du tout un salut nazi."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon