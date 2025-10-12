De Napoléon à Macron : l’arnaque (totale) des "grands hommes"

"L’histoire qui vient est d’abord celle de l’accès à la domination illimitée de la bourgeoisie, masquée par le mythe national le plus grossier. Le mythe du grand-homme. L’homme providentiel qui servirait la grandeur de la France en envoyant au casse-pipe des millions de gosses pauvres. Un César en toc, trouvé dans une pochette-surprise. Une attraction pour touristes. Mais cette histoire est double. Et même triple. Parce que cette histoire est aussi, comme l’a dit très simplement Babeuf, celle de la guerre des riches contre les pauvres. Et donc celle des insurrections et des soulèvements, des conspirations pour l’égalité. Et elle est celle d’une spiritualité libre, née de la fin de l’hégémonie métaphysique du christianisme institutionnel. C’est l’histoire de la spiritualité révolutionnaire, dont les premiers prophètes seront ces poètes qui, libérés des formes obligatoires du culte, retrouveront l’esprit des Sans Roi. Ce n’est pas seulement Louis XVI qui n’est pas mort. C’est Robespierre. C’est Saint-Just. C’est Couthon. Ce n’est pas demain que vos noms seront oubliés. Et que votre rêve, qui était aussi celui de Jean-Jacques Rousseau, sera considéré comme obsolète."
