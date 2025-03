Duterte interpellé aux Philippines : la CPI fonctionne (parfois)

Rodrigo Duterte, l'ancien président des Philippines, a été arrêté le 11 mars dernier, à l’aéroport de Manille, en application d’un mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale. Il est accusé par la cour de Crimes de Guerre, pendant sa politique ultre-violente de « guerre contre la drogue ». Ses avocats dénoncent un enlèvement, et ses soutiens politiques accusent le clan au pouvoir aux Philippines d’avoir fait arrêter Duterte pour se débarrasser d’un opposan encombrant. Alors qu’en est-il vraiment ? De quoi est accusé Duterte ? Est-ce que la Cour Pénale Internationale est de nouveau prise au sérieux ? Et, est-ce que Morgane qui fait les cartes des épisodes va me détester car je parle d’un pays qui est composé de plus de 7500 îles ? La réponse à presque toutes ces questions, c’est tout de suite dans CDDM.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon