En Bolivie, la gauche divisée éliminée des élections

"Comme vous le savez, l’actualité nationale, c’est déprimant, alors on va essayer de voyager un peu, et de parler de pays qu’on connaît un peu moins. Jorge Quiroga, le candidat de la droite conservatrice bolivienne, met en avant des idées néolibérales voire libertariennes. Il est arrivé deuxième au premier tour de l’élection présidentielle qui s’est tenu le 17 août dernier. Celui qui est arrivé premier, c’est Rodrigo Paz. Et c’est un candidat qui se qualifie comme étant de « centre droit populaire », quoi que ça veuille dire. La gauche bolivienne, au pouvoir depuis 20 ans, a elle été balayée, et reléguée à la 3ème place. Haha un pays ou la gauche est même pas au second tour c’est vraiment la honte." Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon