Fatma Hassona, l’œil de Gaza assassinée par Israël

Piégée dans la prison à ciel ouvert de Gaza, la photojournaliste Fatma Hassona raconte son quotidien dans le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk. À travers son dialogue avec la réalisatrice Sepideh Farsi et ses photographies, elle témoigne de la vie sous les bombardements, des déplacements contraints et de la perte de ses proches. Le 16 avril 2025, Fatma Hassona est assassinée lors d’une frappe ciblée de l’armée israélienne.
