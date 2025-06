Flottille pour Gaza : "Les militants ne sont pas ceux que vous croyez"

Lundi dernier, notre camarade Yanis Mhamdi, journaliste à Blast, a enfin été libéré. Cela faisait plusieurs jours qu'il était illégalement détenu en Israël après avoir été illégalement arrêté le 9 juin dernier par l'armée israélienne, alors qu'il effectuait un reportage à bord du Madleen, un voilier humanitaire à destination de Gaza. On voudrait revenir ici sur le traitement assez particulier et pour tout dire assez peu confraternel qu'une grande partie de la presse et des médias français ont infligé à Yanis après son arrestation, en le présentant dans un premier temps comme un militant et non comme un journaliste empêché de faire son travail par une armée qui interdit par ailleurs à la presse de témoigner des massacres auxquels elle se livre depuis plus de 20 mois dans la bande de Gaza, où elle a notamment tué plus de 200 journalistes palestiniens depuis le mois d'octobre 2023. Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon