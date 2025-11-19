Francesca Albanese : "Le déni du génocide fait partie du génocide"

Francesca Albanese est juriste, spécialiste des droits humains, et depuis 2022 rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Alors que ses détracteurs se livrent à la calomnie et à l’injure contre elle, elle poursuit un travail rigoureux. Elle publie des rapports documentés, critiques et précis, qui font état des crimes que commet Israël et des États qui s’en rendent complices. Dans ce grand entretien pour Blast, Francesca Albanese revient sur son parcours de vie, son expérience dans les territoires occupés, ainsi que sur son livre Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine, paru cet automne. Cet ouvrage fait entendre les voix palestiniennes et israéliennes qui racontent la brutalité de l’occupation : l’omniprésence de la carcéralité, l’apartheid, les tentatives de guérison, et bien sûr, le génocide.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon