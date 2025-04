Gaza : fallait pas tirer sur l’ambulance, les femmes et les enfants

"T’as déjà entendu l’expression « faut pas tirer sur l’ambulance » ? Parce qu’apparemment l’armée israélienne non. Tu me diras, ils ont pas l’air d’écouter grand-chose d’autre que les ordres, donc c’est pas franchement étonnant, mais c’est pas non plus sans conséquences, parce que dans leur connerie, ils ont quand même massacré une quinzaine de secouristes, du coup. Ça s’est passé fin mars, près de Rafah, et des infirmiers du Croissant Rouge et de la Défense civile se rendaient sur les lieux d’une frappe Israélienne pour tenter de sauver les blessés Et autant te dire que c’est un peu indispensable, parce qu’en général, c’est pas ce qui manque aux alentours des attaques, étant donné qu’Israël fait pas franchement dans le chirurgical et oui, parce que si aux yeux d’Israël et ses soutien, rien ne pouvait justifier le 7 octobre, ça les a pas empêché d’utiliser le 7 octobre pour justifier absolument tout par la suite." 4e épisode de Ghetto Blaster, une nouvelle émission de Blast, par H-Tône.

