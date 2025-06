IA : L’Humanité remplacée

Au moins depuis le Frankenstein de Mary Shelley au début du XIXe siècle et les robots de Karel Capek au début du XXe, l'humanité se débat en imagination avec la peur du remplacement par la machine, plus ou moins "intelligente". Avec pour fil rouge les questions posées par Isaac Asimov et ses trois lois de la robotique dès les années 1940, mais aussi - et peut-être surtout -celles qu'il oublie de poser, c'est à un parcours à travers ces peurs, irrationnelles mais aussi tout à fait rationnelles pour certaines, dans les imaginaires de la science-fiction qui ont tant façonné nos perceptions de l'informatique avancée actuelle et à venir, qu'elle soit ou non associée à un corps robotique, que vous invite ce nouvel épisode de Planète B.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon