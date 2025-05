Pourquoi et comment abolir l’héritage en France

La part du patrimoine issu d’un héritage est passée de 35 % dans les années 1970 à près de 60 % aujourd’hui, selon le Conseil d’analyse économique. Plus le temps passe, plus le patrimoine que les citoyens détiennent provient de leur héritage, et pas de leur travail. Penser collectivement que l’on doit forcément hériter du patrimoine de notre famille, est une idée relativement récente. Et pour cause, l’héritage a été l’un des principaux facteurs de reproduction des inégalités tout au long de l’histoire, et a été redistribué au cours du XXème siècle, lorsque les règles ont changé, avant de se re concentrer drastiquement ces dernières décennies en france. Résultat, plus le temps passe, plus il vaut mieux hériter que mériter. Et pourtant, la taxe sur les successions reste l’une des plus impopulaires en France, même si 85 % des successions en France ne sont pas soumises aux droits de succession selon le ministère de l’Économie, notamment grâce à des abattements et exonérations. Quand on dit que la majorité des héritages sont surtaxés, c’est donc factuellement faux.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon