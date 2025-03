Infiltration chez les néonazis, etc. : le plan de l'extrême droite pour prendre le pouvoir

Derrière les allures respectables des personnalités politiques d'extrême droite se cachent des mouvances et des militants bien plus radicaux et dangereux. Skinheads, néo nazis, identitaires, suprémacistes… Des mouvements avec lesquels les partis disent prendre leurs distances, mais est-ce vraiment le cas ? L’assaut du Capitole en 2021 ou les émeutes racistes de l’été 2024 en Grande-Bretagne ont mis en évidence l'influence des groupes fascistes dans le monde. Des mouvements racistes, antisémites et masculinistes qui mettent en danger la démocratie et la sécurité dans de nombreux pays. Avec la propagation de fausses informations pour créer de la division et de la haine, des attaques violentes, des groupes de combat… Par exemple, les active clubs, ces "Fight Clubs" à la saucé néo nazi, qui se propagent en France et en Europe. Des groupes locaux d’extrême droite pour s’entraîner au combat. Convaincus que la race blanche est menacée, leurs membres se préparent à une « guerre culturelle »…

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon