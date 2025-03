Israël tente de se débarrasser des Palestiniens… et des droits humains

Depuis plus d’un an, Israël a lancé une campagne de dénigrement à l’égard de l’UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Accusée de collusion avec le Hamas, fragilisée par des gels financiers, notamment de la part des Etats-Unis, elle est désormais interdite sur le territoire israéliens et entravée opérationnellement dans les territoires occupés. L’UNRWA fournit une aide et des services – notamment en matière de santé et d’éducation – à quelque 2,5 millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, ainsi qu’à 3 millions d’autres en Syrie, en Jordanie et au Liban. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, elle constitue la principale bouée de sauvetage d’une population dépendante de l’aide humanitaire à Gaza. Dans ce contexte, Philippe Lazzarini, le commissaire général de l’organisation rappelle dans cet entretien que ces attaques ont pour finalité de supprimer le statut de réfugié aux Palestiniens, d’éradiquer leur « droit au retour » et par conséquent les possibilités d’autodétermination de tout un peuple. Cet entretien a été réalisé dans le cadre du partenariat de Blast avec la FIFDH, dans le cadre de la 23e édition de leur Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève. Pour découvrir le festival : https://fifdh.org/

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon