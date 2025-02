La France de Louis XIV : bienvenue en enfer

Dans Les Filles du feu, un recueil publié en 1854, le poète Gérard de Nerval raconte une promenade dans les environs de l'abbaye de Chailly, pas loin de Ermenonville, où, un siècle plus tôt, Jean-Jacques Rousseau avait passé les dernières semaines de sa vie, un paysan montre à Gérard de Nerval une tour en ruine et lui dit Voici la tour où était enfermée la belle Gabrielle. Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre, et le roi, qui était jaloux, le guettait souvent et a fini par le faire mourir. Le paysan commet alors un anachronisme étonnant. 200 ans séparent Gabrielle d'Estrées, le grand amour d'Harry quatre, et Jean-Jacques Rousseau, et Rousseau n'a pas été assassiné par un roi jaloux. Enfin, la belle Gabrielle ne réside pas dans une tour située près de l'abbaye de Chailly, mais dans le château royal de Monceau, château que lui avait offert Henri IV. Parce que lorsqu'une narration devient hégémonique, lorsqu'elle s'impose au détriment de toutes les autres, lorsqu'elle efface jusqu'à la possibilité des autres récits, alors pas de doute, nous sommes en enfer. Cet enfer, c'est le règne de Louis XIV. Bienvenue dans la France de Louis XIV ! Bienvenue en enfer !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon