La Terreur comme on ne vous l'a jamais racontée : Révolution, partie 2

"Robert Desnos n’est pas le seul à avoir vu en Robespierre une figure plus qu’humaine. Une « force » comme disait Victor Hugo. C’était déjà le cas de son vivant. Et cela ne sera pas sans lien avec sa mort le 10 Thermidor de l’an II (28 juillet 1794). Comme disait Hugo encore, la Révolution aura été le plus puissant pas du genre humain depuis l’avènement du Christ. Mais c’est un pas qui nous a fait entrer dans une terre inconnue. Un pays aux boussoles affolées. Depuis plus de deux-cents ans, tous ceux qui traversent l’Histoire de France et arrivent au moment de la Révolution sont soudain pris de vertige et se perdent dans le labyrinthe du Temps. C’est un problème de perception. Le 21 janvier 1793, Louis XVI a été exécuté, mais il n’est pas mort." Nouvel épisode de l'Empire n'a jamais pris fin, par Pacôme Thiellement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret