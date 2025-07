Comment les algorithmes ont tué la vérité

Comment distinguer le vrai du faux à l’ère des réseaux sociaux ? La réponse à cette question devient de plus en plus délicate. Leurs algorithmes prennent une importance croissante dans notre vie, au point de bouleverser notre rapport à la réalité. Le chercheur Michaël Lainé a essayé de comprendre comment et pourquoi la vérité était en train de disparaître à l’ombre de ces algorithmes. Il s’est penché sur leur histoire et leur fonctionnement, a essayé de décrire comment la post-vérité s’est imposée, comment les médias ont participé à cette relativisation extrême, pour comprendre ce qui fait que l’on va souvent préférer la croyance au savoir, ou encore, comment tenter de retrouver une indépendance intellectuelle. Alors comment des croyances sont-elles devenues des équivalents de vérités scientifiques dans la tête d’une partie de la population, pourquoi l’ignorance et la haine ont-elles atteint de tels degrés d’étalement dans nos esprits ? Réponse au micro de Salomé Saqué dans cette nouvelle émission.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon