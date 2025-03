Les super-héros ne nous sauveront pas (et ça vaut mieux)

Télé, ciné, jeux vidéo, parc d'attractions, conventions. Impossible de leur échapper, les super héros dominent la pop culture mondiale, écrasant tout sur leur passage. Depuis la fin des années 30, ils sauvent le monde. Mais ces 20 dernières années, le phénomène a pris une ampleur inédite. Aujourd'hui, des milliards de dollars sont dépensés pour voir ces figures mythologiques modernes voler, combattre et s'imposer comme les nouveaux dieux du divertissement. On pourrait croire que ce ne sont que des aventures épiques du spectacle XXL dopé aux effets spéciaux. Mais les super-héros, ce ne sont pas que des blockbusters et des costumes moulants, ce sont aussi des symboles. Et comme tous les symboles, ils sont politiques. La science-fiction adore les super-héros, mais elle adore aussi les démonter et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète B.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon