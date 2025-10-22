L'IA ne va pas nous remplacer : elle va nous exploiter

Au bureau, dans les entrepôts, sur nos postes de travail : Big Brother a pris le pouvoir dans les entreprises. IA, management algorithmique et logiciels de surveillance, nous travaillons déjà sous leur contrôle. Et si les nouvelles technologies n’allaient pas prendre notre place mais devenir nos nouveaux contremaîtres ? Auteurs et réalisateurs : Benjamin Patinaud et le Fils de Pub, en collaboration avec Anthony Galluzzo (Le mythe de l’entrepreneur, La fabrique du consommateur)
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon