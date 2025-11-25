"Lobby LGBT" : une fiction politique au service de la haine

Depuis de nombreuses années, des politiciens d’extrême droite font carrière en dénonçant l’existence d’un prétendu « lobby LGBT ». Selon eux, les personnes LGBT formeraient un groupe de pouvoir agissant en secret pour contrôler l’État et imposer un agenda idéologique. Une idée ancienne, dont les origines remontent jusqu’à l’affaire Dreyfus, et qui ne cesse malheureusement de se renouveler, charriant avec elle des discours toujours plus violents et LGBTphobes.
