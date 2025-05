Loin des clichés, comment raconter le chaos de la guerre ?

Que ce soit en Ukraine, en Syrie, en République démocratique du Congo, au Soudan ou encore au Yémen, la guerre et la violence sont au cœur de nos actualités quotidiennes, de nos inquiétudes, de nos débats, de notre imaginaire et parfois même de nos divertissements. Mais c’est bel et bien par celles et ceux qui les vivent, les couvrent et en rapportent les témoignages que nous pouvons réellement les connaître et surtout les comprendre. Tout cela sans compter une autre réalité, bien plus vaste et bien plus essentielle et pourtant toujours délaissée et irrégulièrement couverte : celle de tout un continent, l’Afrique, dont l’actualité et l’histoire sont encore trop souvent reléguées et encore abandonnées à certains clichés racistes et réflexes coloniaux.

Morgane Sabouret / Margaux Simon