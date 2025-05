Macron-Bayrou : menteurs

Mardi 13 mai, Emmanuel Macron s’est livré à un exercice inédit : seul face à la télévision, il a défendu son bilan trois heures durant. Le lendemain, François Bayrou a été auditionné par la Commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. Dans ce nouvel épisode de Dissolution, on va revenir sur la prestation de François Bayrou devant la commission d’enquête et on va décrypter ce qui s'est joué mardi soir, pour voir ce que cet exercice télévisuel a révélé de notre président et de nos médias.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon