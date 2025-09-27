Mort des centres-villes : la faute aux kebabs ?

La mort du centre des villes petites et moyennes est un problème politique en France depuis au moins les années 70. L'extrême droite instrumentalise cette situation pour diffuser un discours sur "les blancs des campagnes" délaissés par l'Etat, en opposition aux populations immigrées des grandes villes qui bénéficieraient de largesses. La situation est bien évidemment plus complexe. Entre la construction de centre commerciaux, l'évolution des population de ces centre et le déclin du petit commerce, la mort des centre-ville est liée à plusieurs facteurs très différents et à des évolutions sociales déjà anciennes. En tout cas, ce n'est pas la faute des Kébabs. Nouvel épisode de Contrastes par Ostpolitik et Modiie.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon