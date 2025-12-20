Censure au Parisien : quand le journal plie devant les puissants

Depuis que le groupe de luxe LVMH a racheté Le Parisien en 2015 — le journal « populaire de qualité », selon sa propre définition — la rédaction a été secouée par plusieurs affaires de censure. Le dernier épisode en date, l’annulation de l’interview de Jean-François Bohnert, futur ex-patron du parquet national financier, montre une volonté de ne pas déplaire aux puissants, souvent dans le collimateur de ces magistrats spécialisés. Retour sur des décisions prises par les censeurs en chef.
