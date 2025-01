🦏 Musk, Trump, etc. : La révolution technofasciste

Un spectre hante l’occident et non ce n'est pas le spectre autistique. On est en train d’assister au retour du fascisme dans la première puissance du monde, c’est une révolution dont on mesurera sans doute l’importance très vite, mais passé l’état de sidération il faut voir tout ce que ça implique, aujourd’hui on va essayer de voir quelles pourraient être les conséquences de ce tournant historique. Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon