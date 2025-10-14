Palestine : quand dénoncer un génocide devient un crime

Depuis plus de deux ans, on assiste à la criminalisation systématique et brutale du mouvement de solidarité avec la Palestine. Une mobilisation massive des infractions « d’apologie du terrorisme" et de "provocation à la haine raciale" pour restreindre significativement le débat public. Cette criminalisation ne date pas d’hier. Depuis les lois scélérates adoptées pour réprimer le mouvement anarchiste à la fin du 19ème siècle, le délit d'opinion a toujours été un outil redoutable pour s'attaquer à la solidarité anti-impérialiste. Quelle analyse en tirer ? Comment y résister ? C’est ce que nous verrons dans ce premier épisode de Légitime Défense écrit et animé par l’avocate Elsa Marcel et la constitutionnaliste Eugénie Mérieau.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon