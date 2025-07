Perdus dans les Backrooms avec Feldup et ALT 236

Comment de mystérieuses photos à la qualité douteuse ont donné naissance à des univers infinis, où se perdent les internautes du monde entier ? Pour cet épisode spécial, réalisé dans le cadre du festival On Vous Ment, le maître des cultures web ‪@Feldup‬ et l'archéologue des imaginaires ‪@ALT236‬ rejoignent Pacôme Thiellement et ‪@bolchegeek‬. Ensemble, ils vont explorer les backrooms, les espaces liminaux et ces esthétiques qui foisonnent dans les tréfonds d'internet. Sauront-ils y retrouver leur chemin ? D'autant qu'ils ne sont peut-être pas aussi seuls qu'il y paraît...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon