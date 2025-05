Peut-on imaginer un futur sans capitalisme ?

“Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme” Cette citation attribuée aux philosophes Slavoj Žižek ou Fredric Jameson, en dit long sur notre incapacité à imaginer des alternatives au système capitaliste. Pourtant de nombreux chercheurs et chercheuses le répètent inlassablement depuis des années, il est nécessaire de remettre en question le modèle de croissance économique infinie alors que nous vivons sur une planète finie. Alors qu’il devient de plus en plus urgent de réinventer nos modèles économiques et que les crises s’intensifient partout dans le monde; le débat public actuel ne porte absolument pas sur la remise en question du capitalisme et de la croissance à tout prix..

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon