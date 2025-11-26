Portrait d'un faf : de la 2nd guerre mondiale aux tranchées coréennes

1947, la France se relève à peine de la seconde guerre mondiale, et un jeune Breton entre dans l’armée. Cinq ans plus tard, il s’apprête à découvrir la dernière guerre de tranchées du XXᵉ siècle. Premier épisode d’Agent Occident - Portrait d’un faf, une série documentaire sur le terroriste français Yves Guillou, alias Yves Guérin-Sérac — soldat, barbouze, et surtout figure souterraine de la guerre froide. Ce chapitre revient sur ses débuts : de Ploubezre en Bretagne à la guerre de Corée, en passant par l’Allemagne et l’Algérie. Une époque où l’ennemi change de visage, et où certains commencent à rêver d’une nouvelle croisade contre le communisme. De quoi pousser Yves Guillou à être plus qu’un simple soldat.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon