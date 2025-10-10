Pour Macron et Lecornu : le coupable, c’est le peuple

La dissolution n’est toujours pas là, alors que tout semblait pourtant nous y mener. Après la démission de François Bayrou le 8 septembre 2025, Sébastien Lecornu a été nommé Premier Ministre par Emmanuel Macron. Il lui a fallu alors un mois d’obscures négociations avec les différents partis politiques pour former un gouvernement… qui est tombé en 15 heures. Un nouveau Premier ministre, et même un gouvernement, nous ont été annoncés. Combien de temps vont-il rester en poste ? On le saura assez vite. Mais, à force de suivre les dernières infos, on en vient à oublier tout ce qui vient de se passer, comme si de rien n’était. Or, il faut en parler. Il faut parler de l’appel à la dissolution de Marine Le Pen, il faut parler de l’atavisme des républicains et du vent de trahison qui souffle sur une partie de la “gauche”. Que retenir de cette séquence ? C’est ce qu’on va voir dans cet épisode spécial de dissolution.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon